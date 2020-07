Andreana Patti ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Marsala (Di lunedì 27 luglio 2020) Ha atteso che l’uscente sindaco Alberto Di Girolamo, come si sapeva da giorni, annunciasse ufficialmente la sua volontà di ricandidarsi per un secondo mandato, forte del lavoro svolto in questi cinque anni. Era quello il maggiore bacino elettorale a cui attingere per avere qualche possibilità di vincere le elezioni. Ha atteso, sussurra qualcuno, che arrivasse... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

