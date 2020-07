Andrea Bocelli sul coronavirus: “Mi sono sentito umiliato e offeso, privato della libertà di uscire di casa” (video) (Di lunedì 27 luglio 2020) Andrea Bocelli sul coronavirus: il suo intervento al convegno dei negazionisti fa discutere molto considerando che lui stesso ha dichiarato di aver contratto il virus insieme a tutta la sua famiglia. Il parere di Andrea Bocelli sul coronavirus emerge in un recente convegno al Senato e raggiunge velocemente le pagine del web raggiungendo la vetta delle tendenze quotidiane sui social. Bocelli racconta di aver cercato di immedesimarsi in chi doveva prendere decisioni importanti in un momento così delicato come quello della pandemia globale dovuta appunto al coronavirus che negli scorsi mesi ha costretto al lockdown. "Le cose non erano così come ci venivano raccontate", spiega Bocelli che nel suo ... Leggi su optimagazine

AndreaBocelli : Andrea Bocelli singing 'Parlami d'Amore Mariù' at Teatro del Silenzio. - Estadao : >@EstadaoCultura Andrea Bocelli fará show via streaming neste domingo - giornalettismo : Andrea #Bocelli nega la gravità del #COVID19 e confessa di aver infranto le regole del lockdown - ALBERTA18793746 : RT @blackbart6996: C'è gente che sotto acido fa ragionamenti più sensati di Andrea #Bocelli - marianix4 : RT @IlPostFlashes: Parlando di quella che ha definito “cosiddetta pandemia” e dopo aver detto che «le cose non erano così come ci venivano… -