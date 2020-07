Andrea Bocelli, quarantena: “Umiliato, ho disubbidito al divieto di uscire” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il celebre tenore italiano Andrea Bocelli è tornato alla ribalta della cronaca per alcune sorprendenti dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore durante la partecipazione ad un convegno organizzato nell’aula del Senato sul Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti. Evento che è stato ampiamente criticato dagli addetti ai lavori per le posizioni negazioniste in ordine … L'articolo Andrea Bocelli, quarantena: “Umiliato, ho disubbidito al divieto di uscire” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

AndreaBocelli : Andrea Bocelli singing 'Parlami d'Amore Mariù' at Teatro del Silenzio. - Estadao : >@EstadaoCultura Andrea Bocelli fará show via streaming neste domingo - marcodimaio : Andrea #Bocelli è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi artisti di sempre forse. Non certo per suo… - rumba_magica : RT @FeInDaHause: Andrea #Bocelli: 'Io, umiliato e offeso dalla privazione della libertà durante il lockdown'. Lo schifo di chi mette in du… - irenelasagna : RT @Compagno_Pert: Il 9 marzo usando l'hashtag #iorestoacasa Andrea #Bocelli invitava tutti a rimanere a casa attenendosi alle regole: oggi… -