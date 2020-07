Andrea Bocelli negazionista del Covid: la stonatura che rovina tutto (Di lunedì 27 luglio 2020) Andrea Bocelli Andrea Bocelli ha preso una stecca micidiale, particolarmente fastidiosa da udire. Intervenendo oggi ad un convegno organizzato in Senato dai cosiddetti “negazionisti del Covid“, il tenore si è lasciato andare ad affermazioni incredibili sull’emergenza sanitaria, arrivando ad ammettere di aver trasgredito le limitazioni imposte nei mesi scorsi dalle autorità. Parole che, comprensibilmente, stanno destando scandalo e che evidenziano una imbarazzante contraddizione da parte del popolare cantante, il quale attraverso la tv aveva anche promosso raccolte fondi nel pieno della pandemia. “Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in ... Leggi su davidemaggio

