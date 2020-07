Andrea Bocelli guarito dal Coronavirus: “Privato delle libertà” – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) L’intervento di Andrea Bocelli, il tenore guarito dal Coronavirus, a un convegno al Senato: “Col lockdown, sono stato privato delle libertà”. Invitato al Senato a un convegno organizzato dall’onorevole Vittorio Sgarbi, il tenore Andrea Bocelli – che pure ha avuto il Coronavirus – si è lasciato andare a dichiarazioni che sicuramente faranno discutere, soprattutto perché … L'articolo Andrea Bocelli guarito dal Coronavirus: “Privato delle libertà” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

AndreaBocelli : Andrea Bocelli singing 'Parlami d'Amore Mariù' at Teatro del Silenzio. - Estadao : >@EstadaoCultura Andrea Bocelli fará show via streaming neste domingo - xblunotte : RT @giornalettismo: Andrea #Bocelli nega la gravità del #COVID19 e confessa di aver infranto le regole del lockdown - tripps42 : non ho capito ce se siamo giocati pure andrea bocelli o siamo su scherzi a parte - PDUmorista : Andrea #Bocelli prima dichiara di essere stato malato di #coronavirus ma ha tenuto segreta la storia per i fan e ad… -