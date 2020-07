Andrea Bocelli ai negazionisti del Covid: "Io umiliato e offeso dal lockdown" (Di lunedì 27 luglio 2020) Andrea Bocelli ha ammesso di aver violato il lockdown nel corso del convegno dei negazionisti del Covid-19 al Senato organizzato da un deputato leghista. Andrea Bocelli ha ammesso di aver disobbedito durante il lockdown perché lo considerava una violazione alla sua libertà. Il tenore ha preso la parola durante un convegno organizzato al Senato da deputati che negano l'esistenza o la gravità del Covid-19. Andrea Bocelli è tornato a far sentire la sua voce, purtroppo non dal palco di un teatro ma in Senato, con risultati molto meno lusinghieri. Il tenore ha partecipato al dibattito 'Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti', un evento che la ... Leggi su movieplayer

