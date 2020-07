Ancona, riciclaggio da 130 milioni: 12 arresti e oltre 130 indagati. “Imprese pronte a chiedere aiuti Covid” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ho 50 imprese tutte collegate, per trovare una fessura ci vogliono 20 anni“. Parlava così in un’intercettazione un imprenditore ritenuto dalla procura di Ancona a capo di un’organizzazione responsabile di un maxi riciclaggio da 130 milioni di euro. Per scoprirlo in realtà di anni ce ne sono voluti meno. Lo dimostra l’operazione “Background” condotta dalla Guardia di finanza del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona, dello Scico di Roma, del Gruppo di Fermo e della Compagnia di Civitanova Marche. In arresto sono finite 12 persone, mentre sono oltre 130 gli indagati in tutta Italia. Associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e auto-riciclaggio i reati ipotizzati a ... Leggi su ilfattoquotidiano

