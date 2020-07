Anche il Panathinaikos celebra la Juventus: “Congratulazioni per il 9° titolo di fila” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’impresa della Juventus fa il giro del mondo. Anche il Panathinaikos, storica polisportiva greca, si è voluta unire al coro di congratulazioni per il successo bianconero a due giornate dalla fine della Serie A 2019/2020: “Congratulazioni alla Juventus per la vittoria del 36esimo Scudetto della sua storia e il nono consecutivo”. TWEET Congratulations @Juventusfc on winning your ninth consecutive Serie A title and 36th overall 🏆 — Panathinaikos F.C. (@paofc ) July 27, 2020 Leggi su sportface

