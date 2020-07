Ancelotti su Lozano: “L’anno prossimo sarà un’altra cosa” (Di lunedì 27 luglio 2020) Hirving Lozano resta una grande incognita per il Napoli, per molti un grande flop per il suo rendimento in questa stagione dopo che è stato pagato 38 milioni più bonus. Ha parlato di lui questa mattina l’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti a radio Rai Cosa pensa di Lozano? “Per me rimane un ottimo attaccante e un ottimo giocatore in generale. L’adattamento, il primo anno, va messo sulla bilancia. L’anno prossimo sarà un’altra cosa” L'articolo Ancelotti su Lozano: “L’anno prossimo sarà un’altra cosa” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

