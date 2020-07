Ancelotti: “Scudetto meritato per la Juve. E’ stato più difficile rispetto al passato” (Di lunedì 27 luglio 2020) Stagione tribolata per Carlo Ancelotti, che dopo l’esonero di Napoli, non sta convincendo alla guida tecnica dell’Everton. Il tecnico di Reggiolo si è espresso sullo Scudetto della Juventus e sul lavoro svolto da Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Anch’io sport:“E’ stato uno scudetto meritato anche se rispetto al passato ha avuto più difficoltà. L’arrivo di un allenatore con idee diverse rispetto ai suoi predecessori ha fatto sì che non sia stata una cavalcata, però alla fine Sarri ha fatto un ottimo lavoro”, ha detto Carlo Ancelotti a Radio Anch’io sport. “Conoscendo le sue idee non è facile arrivare in una squadra che vince e impiantare subito il proprio credo. Il ... Leggi su alfredopedulla

