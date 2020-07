Analogue Pocket, il 'Game Boy' per tutti gli amanti del retrogaming, ha una nuova finestra di lancio (Di lunedì 27 luglio 2020) Analogue, a società dietro le console retro, ha finalmente condiviso ulteriori dettagli sull'imminente console portatile Analogue Pocket. Come annunciato lo scorso anno, l'idea alla base è quella di offrire una console basata su FPGA in grado di riprodurre le cartucce della famiglia Game Boy utilizzando il suo LCD interno ad alta risoluzione o tramite un dock collegato a un altro display.Lo schermo LCD interno da 3,5 pollici 1600x1440 ad alta risoluzione, supporta la tecnologia a frequenza di aggiornamento variabile. Questo è fondamentale quando si tratta di gestire correttamente i giochi su diversi sistemi palmari poiché ogni dispositivo utilizza la propria frequenza di aggiornamento interna. Il dock supporta fino a quattro lettori in modalità wireless, offrendo sia l'uscita HDMI ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Nuova finestra di lancio per #AnaloguePocket, la console portatile per gli amanti del retrograming. - GamingTalker : Analogue Pocket rinviato a maggio 2021, pre-ordini aperti dal 3 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Analogue Pocket Analogue Pocket rinviato a maggio 2021, pre-ordini aperti dal 3 agosto GamingTalker Analogue Pocket rinviato a maggio 2021, pre-ordini aperti dal 3 agosto

Analogue, compagnia che si dedica a creare delle console moderne con uno stile retrò, ha annunciato quest’oggi che il suo Analogue Pocket, molto simile al classico Game Boy, non uscirà più nel corso d ...

Analogue, compagnia che si dedica a creare delle console moderne con uno stile retrò, ha annunciato quest’oggi che il suo Analogue Pocket, molto simile al classico Game Boy, non uscirà più nel corso d ...