‘Amici di Maria De Filippi’, naufragata la storia tra Elena D’Amario e Alessio La Padula? Le parole di lei non lasciano dubbi! (Di lunedì 27 luglio 2020) Sulla relazione tra Elena D’Amario e Alessio La Padula si è chiacchierato in lungo ed in largo sui social. I due non hanno mai confermato la loro storia d’amore ma, nonostante questo, molteplici indizi sui social e non solo avevano fatto intendere che tra i due ci fosse del tenero. Elena e Alessio pare abbiano anche trascorso la quarantena insieme, come hanno testimoniato diverse immagini postate su Instagram dai ballerini durante il periodo del lockdown. Ultimamente, poi, i professionisti di Amici di Maria De Filippi erano stati visti insieme per le vie di Napoli, mostrandosi affiatati ed in sintonia. L’idillio, però, potrebbe essere ormai finito. Stando ai loro ultimi movimenti social, i due non avrebbero più contatti da un ... Leggi su isaechia

