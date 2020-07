Allerta Meteo Veneto: codice giallo per rovesci e temporali nell’area dolomitica (Di lunedì 27 luglio 2020) Da oggi pomeriggio sino alla mezzanotte di domani martedi’ 28 luglio sono possibili locali rovesci o temporali sulle zone montane. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avverte che rovesci e temporali potranno essere piu’ probabili domani in tarda mattinata sulla zona dolomitica, con possibili locali temporali intensi. Visti i fenomeni Meteorologici previsti, nel bacino dell’Alto Piave e’ stato di attenzione (Allerta gialla) per possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilita’ d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilita’ di innesco di colate rapide nella zone di ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE per temporali e rischio idrogeologico, sabato #25luglio, sulla Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in s… - DPCgov : ??#AllertaGIALLA per rischio temporali, martedì #22luglio, su settori di Piemonte, Lombardia e Veneto. ?? L'allerta… - itsriavale : Mi manca l'allerta meteo LIG in cui se non altro pioveva. - VarazzeMeteo : #FINE_AVVISO_METEO_UV_Varazze: Ultimo livello rilevato 'alto' alle 7/27/2020 2:59:57 PM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live - DarioConti1984 : Tante novità per Google News, Play Store e tanto altro -