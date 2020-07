Alex Zanardi, terzo giorno al San Raffaele: “Nulla è cambiato” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Nulla è cambiato”, è questa la comunicazione dell’ufficio stampa dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove Alex Zanardi ha trascorso la sua terza notte nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. L’ufficio stampa ha poi aggiunto che al momento non sono previste ulteriori comunicazioni sul campione paralimpico vittima di un incidente con la sua handbike lo scorso 19 giugno in Toscana, lungo la strada tra Pienza e Quirico d’Orcia. Leggi su sportface

