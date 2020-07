Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: come sta adesso il campione (Di lunedì 27 luglio 2020) Alex Zanardi, un’altra operazione alla testa. Dopo il trasferimento in Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Raffaele, è il personale medico ha fornire ulteriori dettagli sulle condizioni in cui versa il campione bolognese. Un’Italia che trattiene ancora il fiato e alza una quotidiana preghiera, aspettando che Alex riesca a superare anche questa decisiva ‘battaglia’. Ancora un’operazione molto delicata alla testa per il campione bolognese. Il personale medico del reparto di Terapia Intensiva del San Raffaele fa sapere della “delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo” e sulle condizioni di ... Leggi su caffeinamagazine

