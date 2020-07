Alex Zanardi operato di nuovo alla testa a Milano: come sta oggi, news (Di lunedì 27 luglio 2020) Sabato 25 luglio Alex Zanardi è stato sottoposto ad un nuovo delicato intervento neurochirurgico per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico. È quanto comunicato dal San Raffaele di Milano in una nota stampa. Proprio perché le condizioni si sono aggravate nell’ultimo periodo il campione ha lasciato Villa Beretta nel lecchese e … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

