Alex Zanardi operato alla testa all’ospedale San Raffaele: “Buon esito, condizioni stabili” (Di lunedì 27 luglio 2020) Hanno avuto “buon esito” le cure contro le complicanze tardive del trauma di Alex Zanardi, come confermato dagli accertamenti clinici e radiologici effettuati dai medici dell’ospedale San Raffaele di Milano, mentre “appaiono stabili” le attuali condizioni cliniche del campione paralimpico. A comunicarlo è la stessa azienda ospedaliera milanese, dove Zanardi è ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica. Era stato trasferito a Milano lo scorso venerdì dal centro specialistico di Villa Beretta a Costa Masnaga, nel Lecchese, a seguito delle “condizioni cliniche instabili”, come affermato dallo stesso direttore sanitario dell’Ospedale Valduce, Claudio Zanon, che gestisce la struttura. “Il giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkySportF1 : Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele di Milano. News di oggi sulle condizioni #SkyMotori #F1 #Formula1 - rtl1025 : Alex #Zanardi è stato sottoposto a una 'delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze… - HuffPostItalia : Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: 'Condizioni stabili' - rep_milano : Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele: condizioni stabili dopo il delicato intervento [aggiornamento dell… - clikservernet : Alex Zanardi operato alla testa all’ospedale San Raffaele: “Buon esito, condizioni stabili” -