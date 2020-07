Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele: condizioni stabili dopo il delicato intervento (Di lunedì 27 luglio 2020) La nota dell'ospedale in cui è stato trasferito d'urgenza venerdì scorso: operazione necessaria "per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo" Leggi su repubblica

MILANO (ITALPRESS) – Ha avuto esito positivo il nuovo intervento alla testa al quale è stato sottoposto Alex Zanardi, ricoverato da venerdì scorso in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per le ...Alex Zanardi è stato sottoposto a un intervento all'ospedale San Raffaele di Milano per trattare alcune "complicanze". Le sue condizioni sono 'stabili'. Lo rende noto l'ospedale."In merito alle condiz ...