Alex Zanardi, nuovo intervento alla testa: “Trattate complicanze” (Di lunedì 27 luglio 2020) nuovo intervento alla testa per Alex Zanardi, campione paralimpico dell’handbike vittima di un grave incidente: “Trattate alcune complicanze”. Dopo il trasferimento al San Raffaele di Milano, il campione paralimpico dell’handbike Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento. Si tratta di una “delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al … L'articolo Alex Zanardi, nuovo intervento alla testa: “Trattate complicanze” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

rtl1025 : Alex #Zanardi è stato sottoposto a una 'delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze… - HuffPostItalia : Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: 'Condizioni stabili' - LiaCapizzi : *** Alex Zanardi è stato sottoposto ad una delicata procedura neurochirurgica -eseguita dal prof. Mortini- per il t… - NuovoSud : Nuovo intervento alla testa ad Alex Zanardi: il campione è in condizioni stabili - cmdotcom : Alex #Zanardi, quarto intervento alla testa: 'Ora è in condizioni stabili' -