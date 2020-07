Alex Zanardi, nuovo intervento alla testa: le sue condizioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono giorni nuovamente convulsi per Alex Zanardi, il pluri-campione vittima di un drammatico incidente. Nella giornata di oggi, il primario del San Raffaele ha definito le sue condizioni stabili, dopo il trasferimento d’urgenza dal centro Villa Beretta, dove era stato spostato per iniziare il percorso di riabilitazione. Poco fa, l’ospedale di Milano ha fatto sapere che Alex Zanardi è stato nuovamente operato alla testa. nuovo intervento per Alex Zanardi Come riportato da numerose fonti, il San Raffaele avrebbe comunicato solo oggi che sabato scorso, il giorno dopo il trasferimento dal centro di Costa Masnaga, Alex Zanardi è stato ... Leggi su thesocialpost

