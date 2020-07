Alex Zanardi – Nuovo delicato intervento alla testa per complicanze: il bollettino del San Raffaele (Di lunedì 27 luglio 2020) Il giorno dopo essere stato trasferito presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Raffaele, Alex Zanardi è stato sottoposto a una “delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo”. L’intervento è avvenuto sabato 25 luglio, fa sapere l’ospedale comunicando che le sue condizioni “appaiono stabili”. “In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi – si legge in una nota – l’Ospedale San Raffaele comunica che il giorno successivo al trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica, diretta dal professor Luigi Beretta, il paziente è stato sottoposto a una delicata procedura ... Leggi su meteoweb.eu

