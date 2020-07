Alex Zanardi, nuovo bollettino del San Raffaele: le sue condizioni (Di lunedì 27 luglio 2020) Alex Zanardi da qualche giorno è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che in una nota rende note le condizioni dell'ex pilota che appaiono stabili dopo la quarta operazione, la prima nel nosocomio milanese. Zanardi è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica e gli accertamenti clinici confermano il buon esito di queste cure. Le condizioni di Alex Zanardi L'Ospedale San Raffaele di Milano ha fatto sapere che il giorno seguente il trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgia, diretta dal professor Beretta, Zanardi è stato sottoposto a una delicatissima procedura neurochirurgica, eseguita dal professor Mortini, il direttore ... Leggi su howtodofor

LiaCapizzi : *** Alex Zanardi è stato sottoposto ad una delicata procedura neurochirurgica -eseguita dal prof. Mortini- per il t… - SkySportF1 : Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele di Milano. News di oggi sulle condizioni #SkyMotori #F1 #Formula1 - rtl1025 : Alex #Zanardi è stato sottoposto a una 'delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze… - StraNotizie : Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele: condizioni stabili dopo il delicato intervento - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Alex Zanardi operato alla testa all’ospedale San Raffaele: “Buon esito, condizioni stabili” -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Si rinnova l’apprensione per Alex Zanardi. Dopo essere rientrato in terapia intensiva appena 3 giorni fa per il peggioramento delle sue condizioni di salute, il campione bolognese è stato oggi ...Gli aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi che arrivano dalla nota del San Raffaele: quarto intervento chirurgico per l’atleta Quarto intervento chirurgico per Alex Zanardi. Trasferito venerdì ...