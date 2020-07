Alex Zanardi, il primario parla delle sue condizioni: “È delicato” (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono ore dense di preoccupazione al reparto di terapia intensiva neurochirurgia dell’ospedale San Raffaele, dove Alex Zanardi è stato ricoverato dopo che le sue condizioni erano diventate instabili. Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva A vigilare sulla salute dell’atleta paralimpico, ora, c’è il primario Luigi Beretta dell’ospedale San Raffaele. Sulle sue condizioni si sta mentendo il massimo riserbo: “Un paziente in terapia intensiva è delicato, può avere grandi miglioramenti e peggioramenti improvvisi”, dichiara Beretta. Per ora si sa che il trasferimento era avvenuto dopo che, nella giornata di venerdì, il paziente aveva manifestato una forte febbre che si sarebbe poi ... Leggi su thesocialpost

