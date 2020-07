Alessia Marcuzzi, la dedica della figlia Mia: "Ti amo fino alla luna" (Di lunedì 27 luglio 2020) Il gossip può disturbare, indispettire, far male. Ma alla fine solo la vita vera ti regala emozioni che contano davvero. Lo sa bene Alessia Marcuzzi, questa estate finita al centro del gossip per il presunto tradimento di Stefano De Martino. Una vicenda che continua ad essere alimentata da riviste e siti web, anche se tutti i diretti interessati (Belen Rodriguez inclusa) hanno esplicitamente smentito. Nelle scorse ore la conduttrice, che a settembre tornerà in onda su Canale 5 con Temptation Island Vip (più avanti dovrebbe tornare anche su Italia 1 alla guida di Le Iene Show in coppia con Nicola Savino), ha pubblicato su Instagram una foto del dolcissimo messaggio che la figlia Mia, nata 9 anni fa dalla relazione con Francesco Facchinetti, le ha ... Leggi su blogo

