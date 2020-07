Alessandra Mussolini sorprende tutti: quelle pizze fritte con Michael Jackson... E la foto è già cult (Di lunedì 27 luglio 2020) Fermi tutti. Riavvolgiamo il nastro dei ricordi. Metti una sera a cena, a casa di Alessandra Mussolini, il grande Michael Jackson. Una scena memorabile. Indimenticabile. Sono i mesi del successo di Thriller, pezzo in classifica per molte settimane in tutto il mondo. La Mussolini conosce Michael che arriva in Italia per incontrare Sophia Loren (zia dell'ex deputata). “Mia madre cucinò le pizze fritte e lui ne fece una grande scorpacciata”, racconta Alessandra Mussolini dopo aver pubblicato una foto di quella serata. Fan in delirio: di Michael Jackson è un mito assoluto. Ed è pioggia di like. Nella ... Leggi su iltempo

