Albano e Romina Power, 50 dal giorno del matrimonio e lei dice “la cosa più bella? Conoscerci” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ieri, domenica 26 luglio è stata una data importante per Albano e Romina Power che, anche se non formano più una coppia nella vita, continuano a lavorare insieme e a frequentarsi. Ieri 26 luglio, se i due fossero stati ancora insieme, avrebbero festeggiato 50 anni di matrimonio. Romina Power ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha raccontato molte cose della sua vita insieme ad Albano soprattutto a livello emozionale. Albano e Romina insieme sul palco Dopo un lunghissimo periodo di allontanamento che è seguito alla separazione dove i due si incontravano solo in Tribunale e si parlavano attraverso i rispettivi avvocati, Albano e ... Leggi su baritalianews

