Alba Parietti, Oggi pubblica le sue foto senza filtri e correzioni. Arriva la reazione: “Ci tengo alla dignità fisica” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alba Parietti non rimane indifferente davanti alle foto pubblicate “a tradimento” dal settimanale Oggi, che ha mostrato la showgirl con tutti i suoi – naturali – difetti fisici spesso, però, nascosti da filtri e ritocchi. Alba Parietti si è mostrata in più di un’occasione sui social, orgogliosa dei suoi 59 anni portati in grande stile. … L'articolo Alba Parietti, Oggi pubblica le sue foto senza filtri e correzioni. Arriva la reazione: “Ci tengo alla dignità fisica” proviene da ... Leggi su meteoweek

zazoomblog : Alba Parietti foto ritoccate nulla è come appare vedi il confronto (FOTO) - #Parietti #ritoccate #nulla #appare - IlmsgitSport : Da Alba Parietti a Pippo Baudo passando per Raffaella Carrà e Giampiero Mughini i vip incoronano la Juve - ilmessaggeroit : Da Alba Parietti a Pippo Baudo passando per Raffaella Carrà e Giampiero Mughini i vip incoronano la Juve - la_bongia : Solo per voi le imitazioni di Valeria Marini e Alba Parietti direttamente dagli anni '90 - 8antonio8989 : Alba Parietti mi ammazza sempre ?? -