Alba Parietti foto ritoccate nulla è come appare vedi il confronto (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli scatti di Alba Parietti rivelano una forma diversa della showgirl, ewcco che spunta il sospetto, le FOTO probabilmente sono ritoccate … Quando si parla di Alba Parietti si rischia sempre di cadere nel limbo. Sulla sua silhouette spesso se ne sono dette di tutti i colori, naturale o rifatta che sia, ma è sempre apparsa al top. Non è invece sembrata la stessa nelle FOTO dei giorni scorsi. La Parietti ha mostrato infatti un fisico diverso da quello asciutto e tonico che siamo abituati a vedere. come tutti sanno, nelle FOTO dei vip c’è sempre qualcosa di ritoccato e quelle della Parietti sono sembrate proprio ... Leggi su kontrokultura

IlmsgitSport : Da Alba Parietti a Pippo Baudo passando per Raffaella Carrà e Giampiero Mughini i vip incoronano la Juve - ilmessaggeroit : Da Alba Parietti a Pippo Baudo passando per Raffaella Carrà e Giampiero Mughini i vip incoronano la Juve - la_bongia : Solo per voi le imitazioni di Valeria Marini e Alba Parietti direttamente dagli anni '90 - 8antonio8989 : Alba Parietti mi ammazza sempre ?? - SCapirai : RT @ilgiornale: La rivista Oggi 'smaschera' Alba Parietti pubblicando le stesse foto della showgirl in spiaggia a Ibiza, ma senza il ritocc… -