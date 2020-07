Alanis Morissette: "Ero dipendente, ma non da alcol e droghe. Senza terapia sarei morta" (Di lunedì 27 luglio 2020) Venticinque anni dopo essere diventata un’icona, grazie all’album “Jagged Little Pill”, Alanis Morissette è ancora qui a cantare la rabbia delle donne. Nel suo ultimo lavoro - il nono - intitolato “Such Pretty Forks in the Road”, la cantante fa i conti con il suo passato e in un’intervista al Guardian si dice in qualche modo “guarita” dalle sue dipendenze. E ammette: “Se non avessi fatto terapia nel corso di tutta la mia vita, non penso che sarei qui ora”.“Ero davvero molto dipendente”, ha ammesso al giornale, precisando però come le sue dipendenze non fossero legate a alcol o stupefacenti: “Lavoro, amore e cibo” erano i punti deboli dell’esistenza dell’artista, che ha ... Leggi su huffingtonpost

La cantante si è rivolta a «un intero team di specialisti» per vincere la dipendenza dall'alcol e la depressione post-partum. Senza l'aiuto psicologico, Alanis Morissette sarebbe già morta. Ne è convi ...

L'orologio del suo successo, malgrado gli otto album alle spalle, è sempre fermo al 1995 con «Jagged Little Pills» Il passato che non vuole saperne di rimanere al suo posto si riproporrà con l'uscita ...

