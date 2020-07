Al via i campi estivi su beni confiscati alla camorra: studenti campani a scuola di legalità (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Entra nel vivo, con l’arrivo degli studenti nei beni confiscati alla camorra, il progetto pilota della Commissione Antimafia e del Miur, che prevede la realizzazione di campi estivi – si chiuderanno il primo agosto – in beni sottratti alla criminalità con la partecipazione di alunni che frequentano scuole del territorio; una sostanziale novità, visto che gli altri anni arrivavano studenti sempre di altre regioni. Il progetto si terrà anche in beni confiscati situati in Puglia, Calabria e Sicilia. Nel Casertano, dieci studenti del Liceo “Garofano” di Capua sono arrivati a ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : via campi Arcisate, partiti i lavori per la creazione del Presidio Socio Sanitario Territoriale VareseNoi.it Domani in Sila la prima tappa di “Taste Experience Calabria: viaggio nella Calabria a Km0”

I tappa: Patata della Sila. L’Associazione Km0, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Patata della Sila Igp, organizza una passeggiata nei campi di produzione e visita in azienda SAN GIOVANNI I ...

Dopo 107 anni chiude Scatena Fotografia «Farò il fotografo: seguirò la mia passione»

Saracinesche giù dal 31 luglio per la storica attività di Sant’Anna, nata in via Fillungo: «Manterrò lo studio a Marlia» Si chiude un’era per uno storico negozio della città. Nel quartiere di Sant’Ann ...

I tappa: Patata della Sila. L’Associazione Km0, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Patata della Sila Igp, organizza una passeggiata nei campi di produzione e visita in azienda SAN GIOVANNI I ...Saracinesche giù dal 31 luglio per la storica attività di Sant’Anna, nata in via Fillungo: «Manterrò lo studio a Marlia» Si chiude un’era per uno storico negozio della città. Nel quartiere di Sant’Ann ...