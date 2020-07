Al Senato il convegno dei “negazionisti” del Covid, Salvini: “Mi autodenuncio” (Di lunedì 27 luglio 2020) convegno negazionista in Senato, Salvini: “Mi autodenuncio, do la mano e non metto la mascherina” Quest’oggi si è tenuto il convegno dei “negazionisti del Covid” in Senato, dove hanno partecipato Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e anche il tenore Andrea Bocelli. Armando Siri, della Lega, è tra gli organizzatori del dibattito e ha dichiarato: “Siamo qui, oggi, politici e scienziati, per fare un punto, cercare di mettere giù maggiori informazioni possibili sul Covid 19, prive di ideologie e pregiudizi. C’è stato un momento in cui la libertà è stata contrapposta alla salute, ma si tratta di due diritti fondamentali”. Siri ha poi aggiunto: “In questi mesi ... Leggi su tpi

