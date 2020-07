Al convegno sul Covid Sgarbi cita Zangrillo: “La mascherina solo in luoghi chiusi”. Ma nella sala quasi nessuno la indossa (Di lunedì 27 luglio 2020) Durante il convegno organizzato alla Biblioteca del Senato e intitolato “Covid-19 in Italia informazione scienza e diritti”, Vittorio Sgarbi ha parlato dell’uso delle mascherine e ha citato il primario del San Raffaele Zangrillo: “indossatele solo in luoghi chiusi”. Eppure nella sala dell’evento, promosso dallo stesso Sgarbi e dal senatore leghista Armando Siri, coloro che indossano le protezioni si contano sulle dita di una mano. Anche Matteo Salvini è stato richiamato dal personale del Senato e invitato a indossare la mascherina. “Non ce l’ho e non me la metto” ha replicato il leader della ... Leggi su ilfattoquotidiano

