Al Bano e Romina: 50 anni fa le nozze, poi l’addio. Ma la Power sorprende tutti: la dedica da brividi (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 26 luglio del 1970 AlBano Carrisi sposava Romina Power. La cerimonia a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante, circondati dagli amici e dalla famiglia. In quel periodo il cantante pugliese e l’artista americana figlia di Tyrone Power avevano girato lo sceneggiato “Nel sole”, che fu galeotto nel farli conoscere. Intervistata dal Corriere della Sera in occasione di questo 50esimo “anniversario”, Romina ha raccontato anche di quella prima data della reunion (del 2014) ricordando con affetto soprattutto la gioia di ritrovare la suocera Jolanda e ammettendo che il loro incontro e il loro lungo amore abbia influenzato le rispettive carriere. “Quando ho rivisto mia suocera, mamma Yolanda (scomparsa a dicembre 2019, ndr). Non la vedevo da qualche ... Leggi su caffeinamagazine

