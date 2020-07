Al Bano e Romina, 50 anni di matrimonio. Lei: "Mai stata la sua spalla" (Di lunedì 27 luglio 2020) Il 26 luglio del 1970 Al Bano Carrisi sposava Romina Power a Cellino San Marco: in quel periodo il cantante pugliese e l'artista americana figlia di Tyrone Power avevano girato lo sceneggiato Nel sole, che fu galeotto nel farli conoscere (Romina ha raccontato che si sono sposati anche i loro doppiatori di quel film).In una lunga intervista al Corriere della Sera, Romina ha raccontato che se non avesse incontrato Al Bano molto probabilmente avrebbe studiato regia e avrebbe intrapreso quel tipo di carriera, senza diventare a pieno titolo una cantante. 27 luglio 2020 07:06. Leggi su blogo

