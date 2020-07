Al bando le crociate: la reazione "soft" della Fiorentina agli errori di Roma (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo l'amara sconfitta della Fiorentina a Roma, per 2-1, era emersa l'idea di un ricorso legato agli errori di Chiffi nel finale, che si sono poi tradotti nel rigore del definitivo successo giallorosso. Nonostante i pareri unanimi sull'operato del direttore di gara, pareri certo non lusinghieri, i viola non faranno ricorso: "La Fiorentina informa di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo rigore concesso alla Roma, in quanto – dopo un’analisi... Leggi su 90min

