Aggiornamento in provincia di Salerno, la domenica si è chiusa con sette nuovi casi (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – sette positivi risultati ieri dai tamponi. Di questi 3 ragazzi, che risultano collegati ad Agropoli, sui trenta tamponi effettuati nel comune guidato dal sindaco Coppola, 3 nel comune a Pisciotta, collegati a casi precedenti, e 1 registrato presso l’ospedale di Vallo della Lucania, ma residente a Stio Cilento. Intervenendo sui nuovi casi il sindaco di Agropoli ha lanciato un appello ai ragazzi, affinché si faccia maggiore attenzione all’uso della mascherina. Si è infatti abbassata moltissimo l’età media dei casi positivi a testimonianza che è soprattutto nella fascia più giovane che si registra disattenzione e a mancata applicazione delle norme anti contagio. ... Leggi su anteprima24

infoitinterno : Aggiornamento Provincia – Coronavirus, caso Priverno: individuati tutti i passeggeri bus | - AllertaMeteoGe : ?? Aggiornamento del 26/07/2020: ?? i casi totali di #COVID19 in #Genova e provincia sono 5639 con un ?? incremento di 0 unità. - infoitinterno : Aggiornamento Provincia – Coronavirus, caso Priverno: individuati tutti i passeggeri bus - nicomanetta1 : Taxi, via libera della Giunta all'aggiornamento delle tariffe - La Provincia #taxi #NoUber -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento provincia

TG24.info

L'Unità di crisi del Lazio ha individuato i 7 passeggeri che si trovavano sullo stesso bus preso dal cittadino bengalese che, nonostante fosse… Leggi ...In Campania si conferma in crescita il contagio da Covid-19 sul territori regionale, ma per fortuna è dimezzato rispetto ai numeri delle 24 ore precedenti, quando i positivi in più sono stati 21. Il D ...