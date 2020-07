Aggiornamento Covid: su 200 tamponi solo un nuovo positivo ad Agropoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi sono stati effettuati 200 tamponi (130 al Ruggi e 70 ad Eboli) ed è emerso un solo caso positivo ad Agropoli, collegato ai casi registrati negli ultimi giorni. È quanto fatto sapere dall’Asl di Salerno. Pertanto il numero complessivo dei positivi nel comune di Pisciotta è di 17 (di cui almeno 5 non sono più presenti sul territorio comunale perché in osservazione presso strutture ospedaliere); 36 nel comune capoluogo, Agropoli passano da 4 a 5; Capaccio Paestum 6 casi e Casal Velino 3. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

