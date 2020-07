Addio a Kansai Yamamoto, lo stilista di David Bowie (Di lunedì 27 luglio 2020) Forse il nome di Kansai Yamamoto non è noto al pari di quello dell’omonimo Yohji. Ma tutti ricordiamo la celebre tuta psichedelica in vinile nero indossata da David Bowie negli anni Settanta. Una creazione che ha fatto la storia della moda e della musica, firmata dallo stilista giapponese scomparso il 21 luglio all’età di 76 anni. La causa, una leucemia diagnosticata lo scorso febbraio: da allora il creativo era ricoverato all’ospedale di Tokyo. Lascia una figlia attrice e uno stile audace, che lo ha reso uno dei pionieri della moda nipponica più amato a livello internazionale – soprattutto dalle star della musica. Leggi anche › David Bowie, una ... Leggi su iodonna

Addio a uno dei pionieri della moda del Sol Levante. Scompare all'età di 76 anni lo stilista giapponese Kansai Yamamoto, che malato di leucemia si trovava in cura dall'inizio del 2020 ricoverato in un ...Considerato un pioniere dell’industria della moda in Giappone e famoso per il suo lavoro con David Bowie, Yamamoto era noto per la creazione di audaci pezzi d’avanguardia. Che sfidavano le norme di ge ...