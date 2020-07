Addio a Kansai Yamamoto, il mitico stilista che vestì anche David Bowie – Video (Di lunedì 27 luglio 2020) L’acclamato fashion designer giapponese Kansai Yamamoto, conosciuto per le sue collezioni avanguardiste e la collaborazione con David Bowie, è morto all’età di 76 anni. Lo ha confermato oggi, 27 luglio, sua figlia su Instagram: «Ci ha lasciato in pace, circondato dai suoi cari». Secondo una dichiarazione pubblicata dall’omonima azienda del designer, Yamamoto è morto martedì scorso a seguito di una battaglia contro la leucemia mieloide acuta. Il suo funerale ha già avuto luogo, anche se un Addio pubblico sarà organizzato in futuro. Visualizza questo post su Instagram English follows Japanese. ... Leggi su open.online

