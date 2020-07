Acquisto Banchi Singoli, Giuliano: Occasione per Fare Didattica Nuova (Di lunedì 27 luglio 2020) Salvatore Giuliano, ex sottosegretario all’Istruzione, espone a “Il Fatto Quotidiano” la sua opinione in merito all’Acquisto di Banchi Singoli, che in questi giorni sta causando molte polemiche. Giuliano, che è preside di un istituto di Brindisi, afferma di usare le sedute proposte da Azzolina da diversi anni: “La prima l’ho acquistata otto anni fa a 300 euro e ogni anno ho incrementato la quantità. Molti parlano in merito a questa questione senza averne mai provata una“. “La seduta innovativa consente una Didattica Nuova, favorisce la cooperazione, la composizione di gruppi eterogenei e inoltre garantisce un risparmio netto di spazio. Non è vero che non è utile alla ... Leggi su youreduaction

I banchetti, pur sembrando maneggevoli e flessibili, sono una” gabbia” rigida e sono scomodissimi, per chi ascolta e deve lavorare ai suoi compiti,in un ambiente scolastico che dovrebbe essere totalme ...

Scuola, rientro caldo tra banchi, turni e mense

La soluzione dei banchi singoli prevede tempi lunghi e costi alti, ma le scuole aprono il 14 settembre. Ancora tutto da decidere su mense, ingressi, aule e protocollo sanitario Non c’è pace nel mondo ...

