Acilia, incendio in un ristorante: a fuoco anche il Parco della Madonnetta (FOTO e VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Un violento incendio è scoppiato ieri sera intorno alle ore 21:15 in via B. Molajoli, ad Acilia, all’interno di un ristorante. Le fiamme, inizialmente sviluppatesi all’ interno del locale commerciale, si sono poi propagate anche fuori, generando un incendio delle sterpaglie che, a causa del vento, si è rapidamente esteso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia con una squadra e un’autobotte. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dall’incendio. Inizialmente si era temuto che si trattasse dell’ennesimo incendio doloso, ma questa volta le ragioni sono da imputare alla violenza delle fiamme che avevano avvolto il ristorante. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

