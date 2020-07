“Abbiamo steso un tappeto rosso per Meghan”. Kate Middleton e il principe William rispondono alle accuse (Di lunedì 27 luglio 2020) Macchè snobbati, Kate e William ad Harry e Meghan hanno sempre steso il tappeto rosso. Da quando sono uscite le prime indiscrezioni sul libro Finding Freedom oramai sui rampolli della Royal Family non c’è più pace. Non che prima si stesse tutti sereni, ma il libro scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand ha letteralmente fatto andare in tilt i tabloid. Ad ogni ora, ad ogni minuto, ad ogni istante sbucano dal nulla frammenti, indiscrezioni, stralci, del libro che uscirà addirittura l’11 agosto 2020. L’ultimo in ordine di tempo è addirittura una risposta di “amici” dei duchi di Cambridge che rigettano ogni accusa verso Kate e William. Hanno “steso il tappeto ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : “Abbiamo steso un tappeto rosso per Meghan”. Kate Middleton e il principe William rispondono alle accuse - clikservernet : “Abbiamo steso un tappeto rosso per Meghan”. Kate Middleton e il principe William rispondono alle accuse - Noovyis : (“Abbiamo steso un tappeto rosso per Meghan”. Kate Middleton e il principe William rispondono alle accuse) Playhit… - infoitcultura : 'Abbiamo steso un tappeto rosso per Meghan'. Kate e William rispondono alle accuse contenute nella biografia dell'e… - _sofia_comin : RT @adorvyoulou: Ieri hanno twittato dopo ANNI, non mesi, ANNI. Hanno cambiato tutte le header con San Siro perché alla data ci tengono, ab… -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiamo steso Elezioni 2021, Bonaccini suona la sveglia ai Dem: «Non abbiamo già vinto e nessuno è indispensabile» Corriere della Sera