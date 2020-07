A Roma l’ultimo saluto a Giulio Maceratini. Tricolori, commozione e il rito del Presente (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ultimo saluto a Giulio Maceratini, storico protagonista della Destra italiana, nella chiesa gremita di San Francesco a Ripa a Roma, ha visto insieme numerosi esponenti della politica di ieri e di oggi, militanti e quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua lunga carriera politica e della sua vita. Al funerale dello storico esponente del Msi e di An, morto l’altro ieri all’età di 82 anni, erano presenti testimoni di un uomo giudicato trasversalmente del dialogo e del confronto. A onorare la memoria dell’ex capogruppo An al Senato, in prima fila, in chiesa, oltre ai familiari di Maceratini, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e il senatore di Fdi Adolfo Urso. Un uomo di destra coerente e rigoroso Tra le prime file, anche il senatore Pier Ferdinando Casini, ... Leggi su secoloditalia

