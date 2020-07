A Roma il convegno contro gli “apocalittici” del Covid. Salvini rifiuta la mascherina, Zangrillo assicura: «Il virus non c’è più» – I video (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio) C’erano quasi tutti, oggi – 27 luglio -, al convegno dell’ala dura contro il governo alle prese con la lotta al Covid-19, organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi al Senato, a Roma. Dalle opposizioni è stato ribattezzato come «il ritrovo dei negazionisti»: un’espressione difficile da scansare, viste le dichiarazioni che sono volate in quella sala. A partire dai due padroni di casa: «Nei nostri ospedali non c’è più Covid», dice il critico d’arte. «C’è stata un po’ di esagerazione nella narrativa sul virus», aggiunge l’ex sottosegretario ai Trasporti Siri. Titolo ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : Qui Roma. Ora il mio intervento al convegno “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti”. Se vi va, po… - SkyTG24 : #Roma, Salvini senza mascherina a un convegno in Senato sul coronavirus - MarioBubu : RT @SimoneAlliva: A Roma un'autista viene aggredito da un passeggero: gli aveva chiesto di mettersi la mascherina Uno legge e dice: è un cr… - GastoneSabba : RT @grancaste: Dopo il convegno #Covid ‘negazionista’ al #Senato, è proprio il caso di dire: MEGLIO TARDI CHE MAI! Ma contro la #DittaturaS… - atlantidelibri : RT @SimoneAlliva: A Roma un'autista viene aggredito da un passeggero: gli aveva chiesto di mettersi la mascherina Uno legge e dice: è un cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma convegno A Roma il convegno contro gli “apocalittici” del Covid. Salvini rifiuta la mascherina, Zangrillo assicura: «Il virus non c’è più» – I video Open Salvini si rifiuta di mettere la mascherina in Senato: ecco cosa è successo

Matteo Salvini si è rifiutato di indossare la mascherina durante un convegno in Senato nonostante fosse stato ripreso più volte dai funzionari. Ecco cosa è successo. Il leader della Lega, Matteo Salvi ...

Per Galli, nessuno al convegno al Senato aveva «titolo per dare opinioni scientifiche»

Massimo Galli ha commentato in maniera molto severa quanto accaduto questo pomeriggio in Senato, quando Vittorio Sgarbi e Armando Siri hanno organizzato il convegno denominato Osservatorio Covid-19 in ...

Matteo Salvini si è rifiutato di indossare la mascherina durante un convegno in Senato nonostante fosse stato ripreso più volte dai funzionari. Ecco cosa è successo. Il leader della Lega, Matteo Salvi ...Massimo Galli ha commentato in maniera molto severa quanto accaduto questo pomeriggio in Senato, quando Vittorio Sgarbi e Armando Siri hanno organizzato il convegno denominato Osservatorio Covid-19 in ...