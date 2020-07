A metà del Paese, le donne, quale prospettiva si offre? (Di lunedì 27 luglio 2020) Errare è umano, ma perseverare sarebbe diabolico. Lo dico dopo aver letto le anticipazioni sul Comitato interministeriale che dovrebbe mettere nero su bianco il piano di rilancio dell’Italia dopo l’emergenza Covid. Si è deciso di costituirlo “per competenze” ministeriali e territoriali – Economia, Affari europei, Esteri, Sud, Anci, Regioni – e dunque, ancora una volta, la drammatica situazione delle donne italiane rischia di restare convitato di pietra, fantasma irrilevante nel dibattito.Non è questione di rappresentanza di genere, ma di attenzione a problemi specifici che riguardano metà del Paese e che se affrontati potrebbero dare una spinta notevole alla crescita del sistema economico e produttivo italiano. Problemi che a parole tutti riconoscono ma che nella pratica vengono accantonati ... Leggi su huffingtonpost

