A Genova questa sera un concerto per ricordare le vittime del Morandi e per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla ricostruzione (Di lunedì 27 luglio 2020) Adesso che il nuovo ponte “Per Genova” è una realtà ed è tutto pronto per consegnarlo alla città e al Paese, è anche il momento per rivolgere un pensiero alle 43 vittime della tragedia del Morandi e per ringraziare tutti coloro che con il loro lavoro hanno permesso la ricostruzione in tempi così rapidi. Webuild (ex Salini-Impregilo) e Fincantieri, a cui è stata affidata la ricostruzione con il consorzio PerGenova, hanno deciso di farlo organizzando questo pomeriggio un concerto per celebrare e ricordare. L’evento prende il via alle 19.30, (diretta streaming a questo link) ... Leggi su tpi

