A Chengdu, in Cina, in migliaia festeggiano la chiusura del consolato USA (Di lunedì 27 luglio 2020) Continua la saga Cina-USA. migliaia di persone, provenienti da diverse parti del Paese, si sono radunate per due giorni fuori dal consolato USA a Chengdu, nella regione del Sichuan, per aspettare la sua chiusura e festeggiare l’abbassamento della bandiera statunitense, una mossa simbolica che rappresenta l’ennesimo deterioramento delle relazioni tra le due superpotenze. Il consolato ha ufficialmente chiuso questa mattina, in seguito alla decisione di Pechino, una mossa in risposta alla chiusura forzata del consolato cinese a Houston la scorsa settimana. Mentre diversi impiegati venivano scortati fuori dal complesso, la folla scattava foto delle strade bloccate e delle persone ammassate per osservare il momento storico. «Il mio ufficio ... Leggi su giornalettismo

