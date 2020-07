+ (Di lunedì 27 luglio 2020) (Adnkronos) - Fontana ha sottolineato che quella della fornitura di camici dall'azienda del cognato è una vicenda "molto semplice ed oso dire banale", divulgata "dalla più faziosa informazione con il refrain, ripetuto all'inverosimile: 'Dama, l'azienda del cognato del presidente Fontana, cui partecipa al 10% sua moglie Roberta'". Ora "se ne sta interessando la magistratura, che sembrava voler cercare un mio 'ruolo attivo' nella fornitura di quei camici e da pochi giorni ho appreso che mi attribuisce un ruolo nella cosiddetta trasformazione della fornitura da onerosa a gratuita". Fontana ha sottolineato di aver saputo che "Dama si era dichiarata disponibile a rendersi utile, ad offrire un contributo per rispondere all'emergenza Covid-19. Lo aveva già fatto in precedenti occasioni, ed anche la fornitura dei camici rientrava, per me, nell'ambito della predetta ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete :