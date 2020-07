«365 Giorni», lo strano caso del film più brutto dell’anno in cima alla classifica Netflix da settimane (Di lunedì 27 luglio 2020) Sappiamo che parlandone non faremo altro che buttare benzina sul fuoco. Si sa, la curiosità è una brutta bestia, ma non parlarne sarebbe assurdo, vista la stranezza della faccenda. È stato lanciato sul mercato dello streaming come la versione polacca di 50 Sfumature di Grigio. Stiamo parlando di 365 Giorni – film del 2020 diretto da Barbara Bialowas e Tomasz Mandes – che, anche se disponibile su Netflix dal 7 giugno, solo nell’ultimo periodo è diventato uno dei lungometraggi più chiacchierati del momento. Dopo essere stato sul podio della piattaforma streaming, il film continua a macinare visualizzazioni e per questo, da più di un mese, rimane fisso nella Top Ten del colosso dello streaming. La trama La trama di questo fenomeno ... Leggi su open.online

