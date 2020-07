27 luglio: il bollettino sul Coronavirus oggi nel Lazio (Di lunedì 27 luglio 2020) oggi ci sono 13 casi di positività al Coronavirus SARS-COV-2 e un decesso nel bollettino della Regione Lazio. Dei nuovi contagi, fa sapere l’assessore alla Salute Alessio D’Amato “otto sono casi di importazione: uno di nazionalità del Bangladesh, due dalla Spagna, due dall’Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall’Egitto e una donna da Capoverde con link con l’Arabia Saudita”. L’assessore della Regione annuncia anche che “Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman“. Nelle province si registrano due nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. I casi riguardano la Asl di Rieti: si tratta di due uomini di nazionalità afgana, con link a casi già noti e isolati. Per quanto riguarda il riepilogo ... Leggi su nextquotidiano

